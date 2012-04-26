У Дюссельдорфі відкрилася виставка живопису Оксани Мась

21 квітня в Дюссельдорфі, в галереї Bengelstrater, відкрилася виставка живопису Оксани Мась.

Про це УНІАН повідомили в компанії “Арттренд”.

За інформацією “Арттренду”, це чорно-білі картини із серії Casual vibration притягують глядача. Роботи спонукають задуматися про те, що щастя в кожній миті. Можна гуляти по пляжу, годувати голубів, сидіти на сходах, і найголовніше — це ваші емоції в даний момент. Потрібно вміти цінувати їх і ділитися з оточуючими.

Усі ці почуття наповнюють художницю і вона охоче передає глядачеві шалений заряд енергії. У кожної людини в її житті бувають завдання, які йому необхідно подолати, щоб рухатися далі.

Виставка триватиме до 22 червня.

Оксана Мась — одна з найвідоміших у світі українських художниць. Художниця провела понад 80 персональних виставок по всьому світу. Її роботи представлені в 150 приватних колекціях Росії, Україні, США, Франції, Великобританії, Іспанії, Чехії, Люксембургу, Швейцарії, Ватикану і Латвіі. Постійнний учасник культових світових арт-ярмарок ARCO Madrid (Іспанія); ART BASEL, Майямі, Базель (США , Швейцарія); FIAC, Париж (Франція); ARMORY SHOW, Нью-Йорк (США); FREEZE, Лондон (Великобританія); АРТ-Дубаї (ОАЕ).

Колекції робіт Оксани Мась виставлені в кращих музеях сучасного мистецтва Італії, Іспанії, Швейцарії, Монако, Греції, Японії, Китаю, США. Художниця співпрацює з 21 галереєю по всьому світу.