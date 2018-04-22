Неформатний Коктебель: “Мамакамбо” та WiseGuyz
Коктебель перетворився за декілька останніх років на своєрідну Мекку... Влітку тут повнісінько напівміфічних персонажів, з якими нам пощастило зіткнутися і навіть трішки “поджеміти”...
З 6 по 9 вересня у Коктебелі відбувся щорічний міжнародний музичний арт-фестиваль «Мамакабо». На двох майданчиках, під відкритим небом, широкій публіці було представлено програми більш ніж двох десятків незалежних музичних колективів та авторів. Головною метою організаторів було створення потужної культурної противаги шаблонності та форматам, що пропагуються у сучасному шоу-бізнесі.
|Виступ WiseGuyz
Кріс, лідер і головна рушійна сила гурту, погодився відповісти на декілька запитань.
– Крісе, яким чином клубна група опинилася на майданчику фестивалю?
|Рома й Кріс. WiseGuyz
Їм сподобалася наша музика, нам – їхня пропозиція про співпрацю незалежних і “неформатних” виконавців заради спільної чудової мети – культури як багатогранного та цікавого явища.
– Як тобі колеги по сцені?
– О, це дуже цікаві люди. Нам давно хотілося познайомитися і пограти з багатьма з них.
Коктебель, який перетворився за декілька років на своєрідну Мекку для творчої богеми, дає привід для таких знайомств. Влітку тут повнісінько напівміфічних персонажів, з якими нам пощастило зіткнутися і навіть трішки “поджеміти”. Періодично ми влаштовували в “Богемі” сейшн з ким-небудь з них. Наприклад, декілька днів тому ми грали з Олегом Усмановим, контрабасистом легендарної рокабільної банди “Містер Твістер”.
– Підчас виступу його теперішньої команди народ досить жваво витанцьовував...
|Кріс
“Піжони” – це ті ще майстри.
– А як щодо організації фесту?
– Як завжди – метушня… Все ж таки забагато заходів. Особисто нам була цікава Інтернет-трансляція виступу WiseGuyz – це щось новеньке для нас.
Подивитися концерт можна було на сайті “Мамакабо” (Mamakabo.ru –Авт.). А людей, які слідкують за нашою творчістю, ми попередили про майбутню подію через наш мережевий журнал – Rockabilly Symposium (psychodemia.com.ua). У цілому нам, як музикантам, найцікавіше було грати з собі подібними – у більшості випадків це люди, з яким не зустрінешся просто так.
Публіка була доволі неординарною. Усі ці, в житті звичайні люди, із задоволенням приймали участь у тому процесі, що відбувався на сцені. Це було дуже класно – коли вони аплодували або підспівували музикантам.
“Мамакабо” – це свято. Що і є його головною ідеєю і, як мені здається, організаторам вдалося її втілити.
Олексій Сяйво, Катерина Пушкарюк