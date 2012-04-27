Курортний сезон в Євпаторії пройде під контролем штабу

Для координації роботи контролюючих служб Євпаторії на період проведення курортного сезону в місті створили штаб «Літо-2012», повідомляє прес-служба виконкому.

До складу штабу увійшли представники виконавчого комітету, управлінь міської ради, а також правоохоронних та контролюючих служб.

Основні завдання штабу - профілактика правопорушень у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, створення прозорих умов для роботи підприємців.

«Відповідно до своїх повноважень штаб виробляє заходи щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя та ветеринарного контролю, наведення порядку у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, збереженню природних ресурсів і навколишнього середовища», - підкреслили в прес-службі.

