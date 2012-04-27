У Лондоні почали розпродаж телефонних будок

Британська телекомунікаційна компанія British Telecom влаштувала розпродаж телефонних будок, встановлених у місті.

За $3155, без урахування ПДВ та вартості доставки, BT продає 60 знаменитих червоних телефонних будок, які стали одним з найвідоміших зразків британського дизайну.

Вперше ці будки були випущені в 1936 році.

"Тепер ви можете купити один із символів дизайну 20-го століття для свого будинку або саду, або зробити подарунок знайомій людині, у якої вже все є", - сказала з цього приводу представник BT Кетрін Ейнлі.

Станом на 1993 рік у BT налічувалося 92 000 таких будок, але пізніше ця кількість скоротилася до 51 500. За останні п`ять років число телефонних дзвінків з телефонів-автоматів скоротилося на 80%.

Euromag

