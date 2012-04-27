Російський олігарх вимагає повернути гроші за фальшиву "Одаліску"

Нафтовий магнат Віктор Вексельберг певен, що придбана ним у 2005-му картина Кустодієва "Одаліска" – підробка.

Тріщинки на підписі автора буцімто свідчать про те, що його було нанесено за 20 років після смерті видатного художника.

Про це пише Українська правда. Життя з посиланням на The Daily Mail.

За полотно, що може виявитися фальшивкою, 56-річний олігарх заплатив свого часу близько 2,74 мільйони доларів.

Вексельбер, який посідає 64-у сходинку в списку найзаможніших людей світу, залучив провідних експертів, щоби довести, "Одаліску" написав не Борис Кустодієв, а якийсь невідомий художник.

Аукціон Christie`s, зі свого боку, також має команду експертів, які можуть засвідчити автентичність картини.

Баталії на мистецьку тему в Високому суді триватимуть 19 днів. Імовірно, встановлення справедливості коштуватиме Вексельбергу більше, ніж сам злощасний лот.