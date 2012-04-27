Парламент Єгипту може дозволити секс з померлою дружиною

У Єгипті представники ісламістської парламентської більшості внесли законопроект, який дає чоловікам право займатися сексом з власною дружиною у перші 6 годин після смерті дружини.

При цьому законопроект чітко обумовлює, що для того, щоб "прощальний секс" був законним, чоловік повинен бути одруженим зі своєю обраницею до її смерті.

Робота над даною ініціативою почалася після того, як в травні 2011 року марокканський імам Замзам Абдул Барі виніс фетву, що дозволяє заміжнім жінкам отримувати сексуальне задоволення після смерті чоловіка, зазначає The Daily Mail.

Законопроект про "прощальний" секс - не єдина ініціатива нового єгипетського парламенту. Ісламісти сподіваються також знизити мінімальний вік вступу в шлюб для дівчат до 14 років і істотно скоротити права жінок на освіту і роботу.

Єгипетська національна рада у справах жінок звернулася до парламенту із закликом не приймати закони про "прощальний" секс і зниження шлюбного віку, повідомляє Al Arabia.

У зверненні зазначається, що обмеження прав жінок негативно вплине на розвиток країни, оскільки вони складають половину населення.

Корреспондент