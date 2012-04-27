В Україні пройде фестиваль короткометражного кіно Future Shorts

3 травня в Україні з весняною програмою стартує фестиваль короткометражного кіно Future Shorts. В добірку увійшли 7 титулованих короткометражних фільмів, власників престижних кінопремій.

У Києві покази Future Shorts будуть проходити в кінотеатрі Жовтень. Крім української столиці, короткометражки покажуть також у Львові (Кінопалац - з 9 травня), Харкові (Боммер - з 10 травня), Дніпропетровську (Кіно Станція - з 10 травня), Одесі (Батьківщина - з 17 травня, Ю-Синема - з 31 травня), Донецьку (Кінопалац Зірочка, Кіно Культ - з 17 травня), Вінниці (Батьківщина - з 17.05), Чернівцях (Кінопалац Чернівці - з 17 травня), Запоріжжі (Кінотеатр ім. Довженко - з 24 травня).

Програма Future Shorts: Весна-2012 включає 7 титулованих короткометражних фільмів, власників престижних кінопремій:

- Померти поруч з тобою - покадрова анімація, створена з 3000 вирізаних вручну шматочків фетру, від режисера Спайка Джонза (Бути Джоном Малковичем, Адаптація);

- Love You More - режисерський дебют знаменитої художниці Сем Тейлор-Вуд, на основі сценарію оскарівського номінанта Патріка Марбері, з володарем Оскара Ентоні Мінгелла в ролі продюсера;

- Ведмідь - сіквел гучної роботи Неша Едгертона 2007 Павук (14 міжнародних кінонагород);

- Людина без голови - технічно досконала короткометражка про самотнього чоловіка без голови (премія Сезар за найкращу короткометражку);

- Чотирикутник - документальний фільм про спробу полігамного шлюбу, заснований на реальній історії дитинства режисера Еммі Грейпел;

- Венера - пластилінова анімація еротичного змісту;

- Рука - знятий жіночим тріо злободенний коментар на тему підліткового кохання в часи високих технологій.

Future Shorts - найбільший в світі фестиваль короткометражного мистецтва, який зарекомендував себе як фільтр якісного короткометражного кіно. Тут ігрові фільми сусідять з експериментальною анімацією, призери найбільших фестивалів - з талановитими студентськими замальовками, а новітні технології змінюються класикою. Назва Future Shorts вперше прозвучало в Україні навесні 2006 року, коли на екрани кінотеатрів чотирьох українських міст вийшла добірка Future Shorts.

Корреспондент.biz

