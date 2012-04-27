Розпочало роботу III Харківське туристичне бієнале

26 квітня у приміщенні Харківського театру опери та балету імені М.Лисенка відбулося урочисте відкриття III Харківської туристичної бієнале.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, форум присвячений презентації об`єктів туристичної інфраструктури Харківського регіону.

Промовляючи під час відкриття бієнале, заступник губернатора Євген Савін сказав: «Третя туристична бієнале відрізняється від перших двох. Кожна наступна виставка буде мати свою спрямованість. У першій бієнале ми хотіли познайомити жителів та гостей Харківщини і зрозуміти, що у нас взагалі є. На другій виставці ми дали завдання і навчили наші райони, щоб вони змогли сформувати туристичні маршрути. А сьогодні кожен район вже показує об`єкт туристичної інфраструктури. Вже більш конкретно ми заглиблюємося в розвиток туризму Харківської області. Приємно, що в заході бере участь 54 суб`єкта, це райони області, і туристичні приватні компанії. Це говорить про те, що виставка має інтерес не тільки у відвідувачів, а й в учасників».

Як зазначила перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко, «ось такі виставки корисні не тільки для того, щоб пізнати Харківську область і місто Харків, але це корисно і для самих учасників. Вони зовсім по-іншому стали дивитися на багатства, які є на їх території».

У виставці беруть участь 25 районів Харківської області, 5 міст обласного підпорядкування, музеї, курорти, ВНЗ і 12 комерційних туроб`єктів регіону.