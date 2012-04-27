Куди українці втечуть від Євро-2012?

Активно бронювати тури на період проведення в Україні чемпіонату Євро-2012 клієнти почали ще в січні: оформляли відпустки на червень, щоб виїхати з України на цілий місяць. Повідомляє ЛІГАБізнесІнформ із посиланням на турфірму Пан Укрейн.

Таїланд, ОАЕ, Туреччина, Греція, Іспанія, Грузія, Болгарія - в ці країни мають намір виїхати українські туристи на період проведення чемпіонату Європи з футболу.

"Вартість турів в період проведення чемпіонату туроператори не завищували", - заявила заступник директора з туризму Пан Укрейн Ольга Юденко. Правда, відбувається звичайне сезонне подорожчання на 10-15% в середньому по Україні.

Тиждень відпочинку в Таїланді на двох з авіа перельотом коштуватиме від $ 2000. В Еміратах дешевше - від $ 1200. Пропозиції по Іспанії обійдуться у суму від 1716 євро, а в Грузії можна відпочити за $ 1160.

За відпочинок у Греції потрібно заплатити від 1300 євро, в Болгарії - 1300 євро. Туреччина буде традиційно демократичною - відпочинок обійдеться в від $ 865.

Кожен додатковий тиждень перебування на курорті збільшує витрати в півтора рази.

Таїланд вибирають ті, хто віддає перевагу відпочинку в поєднанні з екскурсійною програмою, любителі екзотики. Емірати пропонують дисконтні програми для дітей. З 15 червня по 15 липня в ОАЕ місяць шопінгу. Тенеріфе в Іспанії стає все більш популярним курортом - його обирають молоді люди, які віддають перевагу активному відпочинку.

Грузія взагалі претендує стати туристичним одкровенням року - тури в цю країну користуються величезним попитом. Українці цінують відпочинок там за красиву природу, відсутність мовного бар`єру, близький менталітет.

Болгарію і Туреччину можна вважати вже "звичними" для українців країнами, "класикою" для відпустки.

Якщо ж говорити про портрет тих, хто виїжджає з країни під час проведення Євро, то це, переважно, люди, віком 45 років і вище, які не бажають відчувати дискомфорт. Серед клієнтів багато і жінок з дітьми.

