Вийшла книжка про стосунки культури і влади

26 квітня в київській книгарні «Є» відбулася презентація українського перекладу книжки литовського критика і філософа Леонідаса Донскіса «Влада і уява», що вийшла друком у видавництві «Спадщина – Інтеграл».

У зустрічі взяв участь автор, а модерував її літературознавець, критик, директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків. Головною темою обговорення стали непрості й неоднозначні взаємини таких двох сфер людської діяльності, як політика і література, на прикладі життя і творчості таких письменників, як, наприклад, Лопе де Вега і Сервантес. Питання це актуальне як з огляду на загальні літературні тенденції Європи, так і на українські процеси. Йому ж, великою мірою, присвячена і сама книжка Леонідаса Донскіса, котра, треба сподіватися, розширить варіанти осмислення мистецького і соціального.