У Львові Володимира Івасюка вшанують співом

27 квітня на площі Ринок відбудуться Вуличні співи, які будуть присвячені пам’яті Володимира Івасюка.

Про це УНІАН повідомили в Львівській обласній громадській організації «Борець».

Цієї п’ятниці традиційні Вуличні співи дещо здивують своїх постійних учасників, оскільки будуть присвячені пам’яті Володимира Івасюка — видатного українського композитора та поета, одного з основоположників української естрадної музики.

«Зазвичай пам’ять вшановують мовчанням, але коли це стосується генія пісні Володимира Івасюка, - ми просто змушені співати!» - зазначили організатори Співів.

Долучитись до Співів може кожен охочий, навіть якщо не знає на пам’ять пісень – організатори заходу пропонують охочим підглядати у співаник, якого можна отримати безпосередньо на «здибанці».

На підтримку ідеї на площі Ринок з обіду і до вечора на місці Співів буде розміщено композицію з гітар зі згадкою про вшанування пам`яті Володимира Івасюка.

