У Львові відкрилася 14-та національна книжкова виставка-ярмарок

У Львові – 13 по 16 вересня проходитиме 14-та національна книжкова виставка-ярмарок.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року на виставці представлено понад 190 видавництв. У програмі форуму - 286 заходів, серед основних: 6-й фестиваль дитячого читання “Книгоманія”, 2-й міжнародний літературний фестиваль, 14-й конкурс “Книга форуму 2007”.

На форум з’їхалися найвідоміші українські письменники, зокрема, Юрій АНДРУХОВИЧ, Андрій КУРКОВ, Оксана ЗАБУЖКО, Ірен РОЗДОБУДЬКО.

Почесний гість форуму – директор Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку Петер ВАЙДГААС.

Голова Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО в рамках видавничого проекту благодійної програми “Уроки історії: Голодомор 1932-1933 років” взяла участь у презентації 5-ти книг з історії Голодомору, які висвітлюють трагедію українців у 20-му столітті.

К. ЮЩЕНКО заявила: “Я хочу подякувати організаторам цієї виставки. Це справжнє свято української книги. Я дуже рада, що з кожним роком ця виставка стає кращою і більшою. Ми бачимо більше видань. Більше українців пишаються українською книгою”.

За словами організаторів, днями на виставку очікується приїзд Президента України Віктора ЮЩЕНКА.