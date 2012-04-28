10 травня розпочнеться капремонт фонтанів на Майдані Незалежності

Фахівці ПАТ «Київводоканалу» провели традиційне випробування фонтанів на Майдані Незалежності перед їх безпосереднім запуском на 1 Травня.

Як повідомляє прес-служба підприємства, усі фонтани на Майдані Незалежності почнуть працювати першого травня, однак згодом вони будуть тимчасово виведені з експлуатації на час капітального ремонту.

Ремонтні роботи на парній стороні Майдану (шість малих фонтанів і один великий) українсько-китайська організація розпочне 10 травня, а вже на 25 заплановано запуск оновлених світломузичних фонтанів, управління якими буде здійснюватися з допомогою спеціальної комп`ютерної програми.

На непарній стороні Майдану Незалежності капітальний ремонт фонтанів (“Водяна куля”, “Каскадний” та “Засновникам міста”) проводитиме німецько-українська організація. Виконуватимуть заміну обладнання водограїв на найсучасніше, однак світломузичними їх не робитимуть. Наразі триває процес підписання договору на виконання робіт, згодом буде повідомлено про графік роботи фонтанів.

Замовником реконструкції та капітального ремонту фонтанів виступило Управління капітального будівництва КМДА.

Як нагадується в повідомленні, фонтани на Майдані Незалежності були введені в експлуатацію у 2000 році і з того часу роботи по їх капітальному ремонту не виконувалися.

Водоканал також зазначає, що крім десяти фонтанів на головній площі столиці, компанія виконує роботи по обслуговуванню фонтану «Хрещатик», каскадного фонтану по вул. Великій Васильківській, 119 та десяти фонтанів у Русанівській протоці. Як повідомлялось, цього року після тривалої реконструкції запрацював тепер вже світломузичний фонтан “Хрещатик” по вул. Хрещатик, 23, офіційне відкриття і запуск якого відбулося 12 квітня.

Наразі також завершується реконструкція каскадного фонтану по вул. Великій Васильківській, 119. Офіційний запуск заплановано на 9-19 травня.

Проблемним цього року виявилось питання із запуском десяти фонтанів у Русанівській протоці, які розпочали свою роботу ще у 1994 році. Оскільки на сьогодні їх насосне обладнання повністю замортизоване і не підлягає ремонту, прийнято рішення про термінове виділення з бюджету міста коштів на придбання нового обладнання, щоб не зірвати традиційний запуск Русанівських водограїв до Дня Києва.