У Сімферополі влаштують альтернативний Першотравень

Кримська молодь має намір влаштувати 1 травня в Сімферополі альтернативну ходу - монстрацію - мистецьку акцію з незвичними плакатами, повідомляють організатори.

В акції планують взяти участь близько 100 чоловік, вони приєднаються до колони демонстрантів і пройдуть по вулиці Кірова до площі Радянської.

«Монстрація - це спосіб самовираження для сучасної молоді», - зазначили організатори.

Монстрація проходить в Криму вже третій рік поспіль.

Серед плакатів учасників акції: «Кря-кря», «Абир абирвалг», «Несу нісенітниці», «Тут не могла бути ваша реклама», «Без ГМО», «Я виніс ялинку», «Ці букви невидимі», «Комерсант» , «Де ваша борода?», «Не знайшли до мене підхід, шукайте обхід».

За матеріалам КІА

