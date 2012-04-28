У Львові відбудеться фестиваль «Мадяр Fest»

У Львові з 29 квітня до 6 травня на площі перед палацом Потоцьких відбудеться перший у Львові та загалом в Україні фестиваль «Дні культури та виноробства Угорщини – «Мадяр Fest».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, цілий тиждень, впродовж якого триватиме фестиваль, буде нагода покуштувати традиційні угорські страви: гуляш, бограч, ковбаски, а також продегустувати вино - на фестивалі буде представлено понад 60 видів вина від 15 різних угорських компаній з провінції Токай.

«У Львові започаткована дуже гарна традиція різноманітних гастрономічних фестивалів, які мають дуже важливе значення для розвитку туризму у нашому місті», - зазначив директор Львівського палацу мистецтв Юрій Гнатковський.

Окрім гастрономічної складової, буде також і культурна, адже впродовж цілого тижня львів`яни і гості міста зможуть почути та побачити відомі угорські колективи, які виконуватимуть традиційні для цієї країни танці та пісні, виступатимуть також і українські колективи, до зокрема Rock-H.

«Якщо якась страва чи вино сподобається, то одразу на місці буде нагода його придбати, ціни на вино будуть нижчими на 20-30% порівняно з магазинними», - зазначив один з організаторів фестивалю Іван Барта.

Вхід на захід буде безкоштовним, що дасть змогу львів’янам та гостям міста ближче познайомитись з угорськими традиціями як у культурному, так і в гастрономічному плані.

Організатори планують, що фестиваль стане традиційним та буде проводитись щорічно.