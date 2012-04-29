У Хмельницькому реставрували монумент “Віра. Надія. Любов”

У Хмельницькому відремонтували монументально-скульптурну композицію “Віра. Надія. Любов” вартістю майже 5 млн грн, що була встановлена минулого року на центральному майдані Незалежності біля облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, ремонтні роботи тривали два дні. Після зими на скульптурі утворилися іржаві плями.

За словами робітників, причина ремонту монументу полягає у поспішності виконання робіт. Адже встановлення скульптурної композиції підганялося під конкретну дату (22 вересня 2011 року 74-річниця зі створення Хмельницької області) і роботи виконувалися цілодобово, у дві зміни.

“Це завадило основному матеріалу, з якого виготовлена скульптура, набрати потрібної міцності”, - стверджують будівельники.

Довідка УНІАН. Загальна вартість монументально-скульптурної композиції “Віра. Надія. Любов” становить майже 5 млн грн. З них 1,5 млн грн було виділено з обласного бюджету, 2,5 млн грн - з міського бюджету. Також через благодійний фонд ”Щедрість” було зібрано від толоки краю понад 3 млн грн.