Генеральний секретар МПА СНД відвідає «Парк Київська Русь»

Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» 23-26 серпня відвідає генеральний секретар Міжпарламентської Асамблеї країн-учасниць СНД Олексій Сергєєв. Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, про це він повідомив наприкінці квітня, під час своєї зустрічі з президентом «Парку Київська Русь» Володимиром Янченком - учасником «Постійної комісії з культури, інформації, туризму і спорту» МПА СНД.

Зокрема, генеральний секретар заявив про важливість проекту для сфери гуманітарного співробітництва країн-учасниць СНД. Він підкреслив, що «Парк Київська Русь» є майданчиком для наукового та культурного діалогу, і заявив, що МПА СНД підтримує Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь та проведення у ньому V Міжнародного фестивалю культури та історії. На зустрічі було прийнято рішення про надання інформаційної та організаційної підтримки.

Генеральний секретар МПА СНД підтвердив особисте відвідування Міжнародного фестивалю культури та історії «Билини Стародавнього Києва IX-XI ст.», що проходитиме у «Парку Київська Русь» 23-26 серпня, а також повідомив про прибуття делегації від МПА СНД.

