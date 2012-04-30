«Парк Київська Русь» запрошує на «Таємницю слов'янської кухні»

Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» 1-2 травня запрошує на спеціальну програму «Таємниця слов`янської кухні». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Парку.

«На травневі свята люди зазвичай виїжджають на природу, щоб приготувати на вогнищі щось смачненьке. У «Парку Київська Русь» на травневі свята, окрім традиційних шашликів, можна буде скуштувати страви за давніми рецептами: «дружинний» куліш, юшку «боярську», кашу «сарацинську» тощо. Гості Парку зможуть дізнатися і таємниці приготування страв», - повідомили у Парку.

За словами організаторів, у ці дні для відвідувачів будуть організовані майстер-класи, кухарі поділяться рецептами і технологією приготування «дружинного» кулешу та млинців. Страви, приготовані на майстер-класах, гості парку зможуть продегустувати.

Крім того, заплановано дегустацію старослов’янського напою – медовухи.

Святкову кулінарну програму доповнить приготування випічки відкритим способом – на мангалі, а також запікання на мангалі молочного поросяти.

Водночас, відвідувачі Парку зможуть завітати на гостину до самого київського князя та розділити з ним святкову трапезу.

Організатори обіцяють різноманітні видовища та розваги: виступи театру «Парку Київська Русь» та кінного театру, веселі інтерактиви.

Для дітей будуть організовані ігри та конкурси на дитячому майданчику, зокрема, конкурси, пов’язані з тематикою слов’янської кухні.

Дорослі зможуть випробувати себе на влучність у середньовічному тирі, переодягтися у княжій костюмерній у костюми жителів давнього Києва чи вирушити на кінну прогулянку.

Також на гостей Парку чекають пророкування від волхвині, майстер-клас з володіння середньовічною зброєю.