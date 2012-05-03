400 чебуреків з сюрпризом з'їли в Євпаторії (фото)

10:32, 03 травня 2012
Культура
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За лічені хвилини

Чотири сотні крихітних чебуреків, в кожному з яких було добре побажання на майбутній рік, виготовили і з`їли в Євпаторії в дні відкриття курортного сезону, повідомила прес-служба мерії.

Гості свята чебурека з`їли все за лічені хвилини.

В одному з чебуреків звичайного розміру кулінари заховали послання для міста. Євпаторії побажали вдалого курортного сезону, більше сонячних днів і яскравих свят. «Після цього лист загорнули у величезний муляж чебурека і разом з повітряними кулями запустили в піднебіння - щоб все загадане виконалося», - говориться в прес-релізі.

Свято чебурека стало в Євпаторії вже традиційним. Кухарі в минулі роки смажили найбільший в Україні чебурек і готували маленькі.

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