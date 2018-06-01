"Парк Київська Русь" пригостив усіх охочих слов’янськими стравами

"Парк Київська Русь" пригостив усіх охочих слов’янськими стравами

15:54, 03 травня 2012
0 0

Істинні гурмани на травневі свята куштували страви слов’янської кухні.

Істинні гурмани 1 і 2 травня куштували страви справжньої слов’янської кухні. Дні слов’янської кухні – такий подарунок до травневих свят зробив своїм гостям Центр культури та історії Давньої Русі “Парк Київська Русь”.

Куліш, смажене порося на вертелі, смажені перепела, печена картопля, духмяні млинці – список можна розширити аж до двадцяти страв, якими любили ласувати наші предки.

- Ідея влаштувати таке свято прийшла до нас відразу після закінчення зими. Після виснажливих холодів людям необхідно підживитись, - розповідає головний режисер театру «Парк Київська Русь» Олександр Андрієнко. – У наших предків їжа посідала важливе місце, але не перше. На першому місці була державність. І ми знаємо, що коли князі йшли в походи разом зі своїми воїнами, вони харчувались однією їжею із солдатами.

“Таємниці слов’янської кухні” представили основний спектр страв, і що найголовніше – кухарі радо ділились своїми секретами з усіма охочими.

На гостей Парку чекав майстер-клас із приготування млинців, пізніше око й нюх тішило порося на вертелі, а в далекій юрті будь-хто міг стати гостем чайної церемонії. Крім того, гості Парку могли продегустувати справжню медовуху, яку ще князь Володимир називав “усладою душі слов’янської”.

Найбільшим попитом на святі користувався поживний і запашний куліш. Рецепт приготування цієї традиційної слов’янської страви досить простий: протягом сорока хвилин відварюється м’ясо, далі до нього додаються пшоно й картопля. Окремо засмажуються овочі на салі – морква й цибуля. Поживний і корисний суп готовий. Якщо ж хочеться скуштувати куліш, яким ласували наші предки, можна просто відняти з рецепту картоплю й смажені овочі.

Цікаво, що важливу роль у приготуванні такої страви відіграє вода – для неперевершеного смаку вона має бути криничною.

- Секрет приготування куліша - у добротному м’ясі, добротному пшоні й найголовніше – душу в страву вкласти, - розповідає кухар Наталя Михайлюченко. – Куліш надзвичайно поживний – князі зі своїми дружинами, а пізніше й козаки розумілись на такій їжі, що давала їм силу: їм треба було і воювати, і міста будувати, і жінок кохати. Є і інші варіанти куліша – з капустою, наприклад. Таку варіацію супу наші предки вживали на святах, хрестинах, весіллях, а іноді і на тризнах. І слава Богу, що у Парку розуміють, що необхідно відновлювати всі наші традиції, аби ми хоча б трохи нашої нації зберегли.

Спеціально до свята слов’янської кухні пані Наталя разом зі своїми помічниками приготувала “дружинний” куліш – глибокий і широкий чан супу, яким можна було б нагодувати і князівську армію.

Зварити таку кількість куліша вдалось всього за дві години, а от безпосереднє приготування тривало довго. Тим більше, що ще зранку мами просили пані Наталю приготувати такий куліш, яким могли б поласувати і діти, тому суп зробили рідшим.

Були цього дня і розважальні виступи театру Парку, мініатюри з життя слов’ян. Не припиняли своєї роботи Вулиця майстрів і вже традиційні атракціони “Парку Київська Русь”.

За римським принципом до хліба (куліша) необхідне і видовище – гостей Парку дивували лицарськими турнірами, двобоями на мечах і двобоями на конях.

До того ж, сміливі гості змогли випробувати себе у конкурсах, після чого імена переможців записали до Книги Слави Парку, куди вписані імена найповажніших візитерів Центру культури та історії Давньої Русі.

Катерина Зінов’єва
Фото УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter