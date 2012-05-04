У «Парку Київська Русь» вшанують Святослава Хороброго

У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» 5-6 травня на гостей чекає театралізована програма «Сказання про князя Святослава Хороброго».

Як повідомили у прес-службі Парку у ці дні планується провести урочистий церемоніал привітання, історичний інтерактив «Випробування владою», шоу княжих прапорів, лучний турнір за звання кращого княжого стрілка та захоплюючий квест.

На території Парку працюватимуть середньовічний тир, княжа конюшня, дитячий майданчик, середньовічна кухня та костюмерна з князівським убранням.

У прес-службі Парку нагадують, що школярі мають змогу відвідати захід безкоштовно, в рамках Всеукраїнської благодійної дитячої акції "Новий Древній Київ".

У "Парк Київська Русь" можна дістатися маршрутним автобусом: відправлення від станції метро Видубичі (зупинка біля супермаркету "Фуршет"). Інтервал руху у "Парк Київська Русь" - 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

Подробиці на сайті Парку

