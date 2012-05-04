Вірменію оштрафували за відмову від участі у Євробаченні

Європейська мовна спілка (ЄМС) оштрафував Вірменію за відмову брати участь у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, який цього року пройде в Азербайджані, з яким у Вірменії вкрай напружені взаємини.

Як розповіла директор управління по роботі зі ЗМІ ЄМС, що базується в Женеві, Аніка Ніберг-Франкенхаузер, рішення оштрафувати Вірменію прийнято Телевізійним комітетом і референтною групою ЄМС після вивчення справи. Вірменія повинна буде здійснити внесок за участь в конкурсі, а також виплатити 50% від суми внеску в якості штрафу.

Крім того, громадське телебачення Вірменії повинне буде показати фінал конкурсу "в прямому ефірі і без перерв", а в разі відмови країна "може позбутися права брати участь у 2013 році в конкурсі", передає ИТАР-ТАСС.

"Існує регламент, і після певного терміну країна, що виявила бажання взяти участь в конкурсі, не може поміняти своє рішення", - пояснила Ніберг-Франкенхаузер.

Нагадаємо, що в лютому цього року більше 20 відомих вірменських співаків виступили із заявою про бойкот Євробачення-2012, спрямованою Союзу європейських мовників і Громадській телекомпанії Вірменії. Це сталося після того, як, за версією Єревана, в результаті перестрілки на кордоні між Вірменією та Азербайджаном був убитий вірменський солдат. Про офіційну відмову від участі в конкурсі Вірменія оголосила на початку березня.

Євробачення-2012 пройде 22-26 травня в столиці Азербайджану Баку. Азербайджан отримав право на проведення Євробачення-2012 після того, як представники цієї країни - Нігяр Джамал і Ельдара Гасимова - виграли конкурс в 2011 році, фінал якого проходив у ніч з 14 на 15 травня в Дюссельдорфі, Німеччина.

Україну представить співачка Гайтана з піснею Be my guest. Вона виступить у другому півфіналі конкурсу, 24 травня, під номером сім.

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