У Києві відбудеться виставка панно з корків

З 5 по 25 травня в Києві відбудеться виставка коркових панно українського художника Сергія Ткачука Живе дерево. В Україні подібна виставка проходить вперше, повідомляють організатори.

До експозиції увійшли настінні панно, створені автором з натурального коркового матеріалу, з використанням інших дерев`яних матеріалів і виробів, а також каменю, металу та тканини. Представлені панно виконані, переважно, в техніці розтяжки.

Напрямок художньої роботи з використанням коркового матеріалу має загальноприйняту назву: корк-арт (від англ. Cork-art). В Україні подібна виставка проходить вперше, в Європі відбувалися лише інсталяції, повідомляють організатори.

У напрямку корк-арт Сергій Ткачук працює вже кілька років.

"Все почалося з килимка у ванну, далі подарунок другу, а зараз вже є повноцінна колекція. Свій напрямок у цьому виді сучасного мистецтва вважаю новаторським, оскільки ідею зшивати й одягати картину в рамку ще ніхто не використовував. Ну, і, звичайно ж, мій творчий підхід до кожної картини", - розповів він.

За його словами, у представленій колекції, всі картини мають свою цікаву історію, яка пов`язує воєдино десятки людей і кілька країн світу.

"Чому Живе дерево? Тому що у кожного елемента корка, а їх у колекції більше 8000, є своя життєва історія, яку ви зможете побачити, прийшовши на мою виставку. Ще хочу сказати, що необов`язково бути професійним художником або досконало володіти якимось видом техніки, головне - вірити в себе і не боятися реалізовувати свої ідеї! ", - підкреслив Ткачук.

Виставка Живе дерево пройде з 5 по 25 травня у великому залі київської галереї Wunjo-Art (Вуньо-Арт) за адресою: пр-т Героїв Сталінграда 10А, корпус 8.

Корреспондент