У Києві відкриють обеліск матері-вдові

У Києві відкриють пам’ятник воїнам Великої Вітчизняної війни та обеліск матері-вдові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав сьогодні голова міськдержадміністрації Олександр Попов.

«До 22 червня, до дня початку Великої Вітчизняної війни, ми відкриємо перший в Україні і перший в Києві обеліск матері-вдові. Він буде споруджений на території парку Перемоги в Дніпровському районі. А вже в понеділок, до Дня Перемоги в Оболонському районі відкривається пам’ятник воїнам Великої Вітчизняної війни. Крім цього, ми нарешті відновимо справедливість стосовно нашого земляка двічі Героя Радянського Союзу генерала Петрова. Меморіальну дошку на його честь встановимо 7 травня на вулиці Кутузова, 14», – сказав О.Попов.

Він також нагадав, що цього року міська влада значно збільшила видатки на надання разової матеріальної допомоги ветеранам війни. Загальна сума коштів, які з цією метою виділяються з міського бюджету, – 31 млн грн. Тобто, до Дня Перемоги кожен ветеран отримає від 200 до 1,5 тис грн.

Крім того, збільшено фінансування Київського міського госпіталю для інвалідів війни у Пущі-Водиці. Протягом року близько 9 тисяч ветеранів пройдуть тут безкоштовне оздоровлення за рахунок міського бюджету.