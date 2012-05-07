Ялта відкрила Будинок милосердя

Православний Будинок милосердя імені великомучениці Варвари відкрився на території Лівадійськой міської лікарні в Ялті, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

"У Будинку милосердя вже оселилися перші постояльці - пенсіонери, самотні літні громадяни. Всього в установі є 16 кімнат", - говориться в прес-релізі.

Будинок милосердя уклав договори з міською поліклінікою і лікарнею. Раз на тиждень постояльців оглядатиме дільничний лікар.

Установою займеться опікунська рада керівників міст і селищ Великої Ялти.

