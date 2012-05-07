Укрзалізниця обіцяє доставляти з Донецька до Львова за 12 годин

Укрзалізниця із введенням нового розкладу руху потягів на 2012-2013 рр. запровадить систему «хабів» - пунктів пересадок пасажирів на міжрегіональні і регіональні експреси, нічні, швидкі і пасажирські потяги.

Під нові поїзди перекроїли весь графік руху

Про це на прес-конференції в четвер повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр Іванько.

За його словами, основними «хаб-центрами» служитимуть центральні вокзали всіх великих міст України: Києва, Львова, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Сімферополя, Одеси, Івано-Франківська, Хмельницька та ін.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, на Донецькій залізниці (ДЗ) основним пересадковим пунктом буде станція Донецьк, на Львівській залізниці (ЛЗ) - станція Львів, на Південній залізниці (ПЗ) — станції Харків-пасажирський, Лозова, Красноград, Ізюм, Козача Лопань, Суми, Смородіне, Пушкарне, Полтава-Київська, Полтава-Південна, Кременчук, Ромодан, Ромни.

На Одеській залізниці статус «хабів» одержать станції Знам’янка, станція ім. Тараса Шевченка, на Південно-Західній залізниці - Ворожба, Бахмач і Ніжин.

За словами О. Іванька, новий графік курсування потягів складений з урахуванням введення нових міжрегіональних експресів Hyundai, які дадуть змогу здійснювати поїздки по Україні протягом одного дня.

«Приміром, зараз поїздом прямого сполучення зі Львова в Донецьк пасажир їде 23,5 години, а з введенням електропоїздів Hyundai пасажир зможе з пересадкою в Києві дістатися зі Львова в Донецьк удвічі швидше», - сказав він.

Крім того О.Іванько зазначив, що «пасажири, які звикли подорожувати безпересадочними поїздами, через якийсь час звикнуть до нової системи організації перевезень».

Довідка УНІАН. Новий графік руху потягів на 2012-2013 рр. буде введений з 00 годин 27 травня. У новому графіку руху розроблено розклад для призначення 298 пар потягів, з них 156 у внутрішньому сполученні, 125 з країнами СНД і 17 з країнами Заходу.