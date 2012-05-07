Пітер Грінуей розповість в Одесі про свій новий фільм

Всесвітньо відомий британський кінорежисер, письменник і сценарист Пітер Грінуей під час перебування на Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ) розповість про свій новий фільм, присвяченому режисерові Сергію Ейзенштейну.

Приступити до зйомок фільму Ейзенштейн у Гуанахуато (Eisenstein in Guanajuato), байопіку про великого режисера, де кадри хроніки будуть поєднуватися з поставленими сценами і вставками різного роду, Грінуей планує в жовтні.

За сюжетом, Сергій Ейзенштейн в 1931 році приїжджає до Мексики для роботи над фільмом Хай живе Мексика!. У Гуанахуато, куди він вирушає, щоб побачити і зняти знаменитий Музей Мертвих (Museum of the Dead), його гідом стає молодий мексиканський історик Паломіно Канеда, з яким режисер проживає бурхливий роман і одночасно пізнає інший спосіб міфологічного мислення, який так далекий від звичного європейського. Цей досвід змінює все його життя, накладаючи відбиток на подальшу творчість. Мексиканські сцени фільму вже були частково зняті Грінуеєм. Вихід фільму запланований на 2013 рік.

Раніше повідомлялося про те, що в рамках ОМКФ Грінуей проведе майстер-клас для слухачів літньої кіношколи і розповість про свій новий фільм Гольциус і компанія Пелікан(Goltzius & The Pelican Company) про голландського живописця і гравера, що творив на рубежі XVI-XVII століть, Хендріка Гольциуса (Hendrik Goltzius).

Це заплутана історія про художника, який змагається за майстерністю з Дюрером, який обіцяв видати Старий Завіт з ілюстраціями еротичного характеру. Гольциус і компанія Пелікан стане другим фільмом серії Грінуея про голландських майстрів, першим був Нічна варта (Nightwatching) - розслідування історії створення знаменитої картини Рембрандта.

Нагадаємо, що Одеський кінофестиваль цього року пройде з 13 по 21 липня. Очікується, що кінофестиваль відвідають більше ста тисяч глядачів. У нинішньому році кіноогляд буде проходити в Театрі музичної комедії. У програмі - приїзд голлівудського кінорежисера та сценариста Тодда Солондза, показ фільму Чарлі Чапліна Вогні великого міста, який особисто представить його онук Чарлі Сістоваріс, ретроспектива забутого українського кіно початку 1990-х і багато іншого.

Більш того, починаючи з цього року, глядачі самі визначають, кому дістанеться Гран-Прі фестивалю в рамках головного Міжнародного конкурсу.

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