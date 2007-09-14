Визначені переможці конкурсу ”Книга форуму - 2007”

У рамках 14-го Львівського Форуму видавців відбулася церемонія відзначення кращих книжок і вручення нагород переможцям конкурсу "Книга форуму - 2007".

Як передає кореспондент УНІАН, нагороди отримали перекладні та українські книги, серед яких художні та історичні твори, підручники й альбоми.

З понад 500 видань від більш ніж 120 видавництв, які надійшли на конкурс, журі обрало 13 найкращих книг Форуму: тритомна "Історія Львова". - Львів: Центр Європи, 2006-2007; Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: Документи і матеріали. - Київ: Видавничий Дім "Києво-Могилянська Академія", 2007; Іван Вакарчук. Квантова механіка: Підручник. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007; Ярослав Дашкевич. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури. - Львів: Літературна аґенція "Піраміда", 2007; Євген Нахлік. Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель: У 2-х т. - Київ: Український письменник, 2007; Митрополит Андрей Шептицький. Пастирські послання 1899-1914 рр. - Т. 1. - Львів: Видавничий відділ "Артос" Фундації "Андрей", 2007; Леопольд Левицький. Альбом. - Київ: Родовід, 2007; Мішель Монтень. Проби: Кн. 1 - 3 / Переклад з французької Анатоля Перепаді. - Київ: Дух і Літера, 2005-2007; Роман Петрук. Альбом. - Київ: Родовід, 2007; Іоанн Ґеорґ Пінзель. Скульптура. Перетворення. - Київ: Грані-Т, 2007; Галина Пагутяк. Слуга з Добромиля: Роман. - Київ: Дуліби, 2006; Серія "Розстріляне Відродження" видавництва "Смолоскип" (Київ); Ірен Роздобудько. Про Блеза Паскаля, Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Білокур, Чарлі Чапліна. - Київ: Грані-Т, 2007.

Як наголосила на церемонії нагородження президент Форуму видавців Олександра КОВАЛЬ: "Тут зібралися лише свої люди - люди, які читають, які хочуть змінити цей світ на краще. Люди, які роблять все для того, щоб наші діти жили в кращому світі - справедливішому, гуманнішому і цікавішому”. “Книжки допомагають нам створювати цей світ, а ми створюємо книжки," – зазначила президент Форуму видавців.