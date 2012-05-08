«Бурановські бабусі» узяли на Євробачення житньої муки

Учасниці гурту «Бурановські бабусі» узяли з собою в Баку житню муку, щоб під час фінального виступу на "Євробаченні-2012" випекти на сцені перепечі (невеликий відкритий пиріг).

Про це повідомила у вівторок прес-секретар колективу Світлана Сиригіна, передає РІА «Новости»

Восьмого травня бабусі вилетіли до Москви, де пройдуть генеральні репетиції їхнього виступу у фіналі конкурсу "Євробачення - 2012" в столиці Азербайджану. За задумом режисерів, на сцені під час виступу "Бурановських бабусь" буде стояти макет російської печі, в якій учасниці гурту спечуть перепечі. Раніше Сиригина говорила, що це допоможе бабусям дещо відволіктись від хвилювання.

До Москви бабусі вилетіли не повним складом групи, в столицю Росії відправилися сім з восьми учасниць колективу.

"Наталія Яківна Пугачова прилетить до Москви 13 травня. Ми її не стали з собою брати, вирішили поберегти", - сказала Сиригина.

Вона також розповіла, що бабусі вдячні всім, хто їх підтримує, і налаштовані на перемогу у фіналі "Євробачення - 2012".

"Бурановські бабусі" були обрані російськими глядачами під час національного відбіркового конкурсу "Євробаченя-2012" в ніч на 8 березня шляхом глядацького телефонного і sms-голосування, а також думкою членів професійного жюрі.

Міжнародний конкурс пісні "Євробаченя-2012" пройде в столиці Азербайджану з 22 по 26 травня.