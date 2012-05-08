Відкрили пам'ятник авторові "Двох кольорів" (фото)

У смт Градизьк Полтавській області сьогодні урочисто відкрили пам`ятник Герою України, композитору Олександру Білашу.



Донька Олександра Білаша та місцеві керівники на відкритті пам`ятника композитору, фото з сайту Глобинської РДА

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття пам`ятника приурочили до 9-х роковин з дня смерті О.Білаша.

У місцевому Будинку культури «Україна» відбувся концерт пам`яті О.Білаша.

Довідка УНІАН. Олександр Білаш народився 6 березня 1931 року у селищі Градизьк.

О.Білаш - лауреат премії імені Миколи Островського (1967), заслужений діяч мистецтв УРСР (1969), лауреат Державної премії України імені Шевченка (1975), народний артист УРСР (1977), народний артист СРСР (1990), Герой України (2001).

У 1976-1994 роках - голова правління Київської організації Спілки композиторів України.

Автор ліричних пісень, романсів, балад, опер, оперет, ораторій і музики до кінофільмів. Його твори виконували Дмитро Гнатюк, Анатолій Мокренко, Микола Кондратюк, Йосип Кобзон, Раїса Кириченко, Людмила Зикіна.

О.Білаш помер 6 травня 2003 року. Похований на Байковому кладовищі в Києві.