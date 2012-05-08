В Євпаторії нові турмаршрути
15:31, 08 травня 2012Культура
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Присвячені історії Кримської війни
В Євпаторії розробили три нових туристичних маршрути, присвячених історії Кримської війни 1853-1856 років, повідомила прес-служба мерії.
Екскурсійні маршрути «Кримська війна в історії міста», «Євпаторія в період Кримської війни» і «Кримська війна в Євпаторії» вибрали на міському конкурсі.
Крім того, в Євпаторії триває робота по створенню музею історії Кримської війни.
«Планується, що поряд з експонатами часів Кримської війни в музеї з`явиться рельєфна кольорова електрифікована карта із зображенням військових дій. Також експозицію прикрасять воскові фігури солдат російської, французької, турецької та англійської армії», - відзначили в прес-службі.
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