В Євпаторії нові турмаршрути

В Євпаторії розробили три нових туристичних маршрути, присвячених історії Кримської війни 1853-1856 років, повідомила прес-служба мерії.

Екскурсійні маршрути «Кримська війна в історії міста», «Євпаторія в період Кримської війни» і «Кримська війна в Євпаторії» вибрали на міському конкурсі.

Крім того, в Євпаторії триває робота по створенню музею історії Кримської війни.

«Планується, що поряд з експонатами часів Кримської війни в музеї з`явиться рельєфна кольорова електрифікована карта із зображенням військових дій. Також експозицію прикрасять воскові фігури солдат російської, французької, турецької та англійської армії», - відзначили в прес-службі.

