У Баку відкрився комплекс, де пройде Євробачення-2012

У столиці Азербайджану відбулося урочисте відкриття комплексу Baku Crystal Hall, де пройде пісенний конкурс Євробачення-2012.

На заході побували президент країни Ільхам Алієв та його дружина Мехрібан Алієва.

На офіційному сайті глави азербайджанської держави повідомляється, що Алієв розрізав стрічку на знак відкриття комплексу. Крім того, "президент Азербайджану і його дружина були детально проінформовані про роботу, виконану в Baku Crystal Hall, а також про підготовку до конкурсу", йдеться в повідомленні.

У комплексі, розрахованому на 25 тисяч глядацьких місць, в майбутньому можна буде проводити й інші міжнародні заходи.

Baku Crystal Hall побудований відповідно до розпорядження Алієва від 11 липня 2011 року про спорудження в місті Баку сучасного спортивно-концертного комплексу. 15 січня цього року Європейський мовний союз прийняв рішення про проведення конкурсу саме в Baku Crystal Hall. Будівництво комплексу було завершено 16 квітня. Наразі завершується оформлення залу.

Нагадаємо, що Євробачення-2012 пройде 22-26 травня в столиці Азербайджану Баку. Азербайджан отримав право на проведення Євробачення-2012 після того, як представники цієї країни - Нігяр Джамал і Ельдара Гасімова - виграли конкурс у 2011 році, фінал якого проходив у ніч з 14 на 15 травня в Дюссельдорфі, Німеччина.

Україна представить співачка Гайтана з піснею Be my guest. Вона виступить у другому півфіналі конкурсу, 24 травня, під номером сім.

Корреспондент