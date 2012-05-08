Український фільм потрапив до конкурсної програми міжнародних кінофестивалів

Фільм Будинок з башточкою українського режисера Єви Нейман був відібраний для участі у конкурсній програмі міжнародних кінофестивалів у Шанхаї та Карлових Варах.

Світова прем`єра кінострічки запланована в рамках міжнародного Шанхайського кінофестивалю, який пройде 16-19 червня 2012 року. Європейська прем`єра відбудеться в рамках конкурсної програми МКФ у Карлових Варах.

Фільм буде брати участь у конкурсі в секції від Сходу до Заходу. Повний список кінострічок, які потрапили в цю секцію, буде відомий у червні.

Шанхайський МКФ - найбільший кінофестиваль в Азії, який проводиться з 1993 року і має акредитацію Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів, фестивалю присвоєно категорію А.

МКФ у Карлових Варах щорічний кінофестиваль, який проводиться в липні в Карлових Варах (Чехія). З 1956 року належить до категорії А і є найбільшим кінофестивалем Центральної та Східної Європи. Цього року фестиваль пройде з 29 червня по 7 липня.

"Раніше ми говорили про те, що Будинок з башточкою для нас дуже сміливий експеримент. Те, що фільм вже був відібраний для показу на двох найвідоміших кінофестивалях, дозволяє нам говорити про те, що експеримент був не просто сміливим, але й успішним. Я сподіваюся , що журі гідно оцінить цю глибоку і незвичайну стрічку"- прокоментував Олександр Ткаченко, генеральний директор Групи компаній 1+1.

Режисер Єва Нейман зізналася, що це була дуже складна і масштабна картина, яка вимагала багато творчих і технічних ресурсів, однак, за її словами, всі залишилися задоволені результатом.

Нагадаємо, що сценарій картини був написаний Євою Нейман за однойменним автобіографічним оповіданням Фрідріха Горенштейна. У кінострічці знялися Альберт Філозов, Катерина Голубєва, Михайло Векслер, Віталій Лінецький, Марія Поліцеймако.

Дев`ятирічний хлопчик, вихованець одеського інтернату, - Дмитро Кобецкой зіграв головну роль.

Будинок з башточкою - це трагічна історія 8-річного хлопчика, яка сталася взимку 1944 року. Хвору жінку з сином знімають з поїзда. Мати потрапляє до лікарні, де незабаром помирає. Маленький хлопчик опиняється сам серед чужих людей. Його горе ніхто не помічає, все відбувається буденно, на швидку руку, і начебто, ніщо в світі не змінилося. Дитині доведеться подорослішати за один день і продовжити свій шлях вже одному. З вікна поїзда він в останній раз побачить станцію, назви якої не помітив, знає тільки, що на привокзальній площі стоїть старий будинок з башточкою, і що тут назавжди залишилася його мама.

Корреспондент.net

