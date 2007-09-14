Діти, що співають, допоможуть дітям, що голодують

Учасники національного відбіркового конкурсу «Дитяче Євробачення–2007», які наразі перебувають у Міжнародному дитячому центрі «Артек», де триває підготовка до фінальної частини конкурсу, ініціюють проведення благодійного концерту. Про це вони повідомили під час зустрічі з координатором культурологічних програм Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Софією РЯБЧУК, присвяченій благодійній діяльності.

Як повідомили УНІАН у МБФ “Україна 3000”, діти вирішили скласти настанову українському переможцю, аби він озвучив у Роттердамі (Нідерланди), де проходитиме Дитячий пісенний конкурс «Євробачення–2007», заклик до всіх учасників проекту про проведення благодійної акції на користь знедолених дітей. Вони письмово виклали свої пропозиції, які будуть зведені в єдиний документ і зачитані під час фінального концерту.

Підготовчі заходи й фінальні концерти національного відбіркового конкурсу «Дитяче Євробачення–2007» проходять з 8 по 23 вересня 2007 року в «Артеці». Організаторами заходу виступили Національна телекомпанія України, МДЦ «Артек» та Фонд «Україна 3000» за інформаційної підтримки медіа-холдингу «Главред-медіа». У півфіналі українського національного відбору, що проходив у студії Першого Національного 26 травня 2007 року, було представлено 33 концертні номери, серед яких журі визначило 12 найкращих. Маленькі співаки готуються до своїх фінальних виступів разом із фахівцями дитячої творчості в «Артеці».

Хто саме представлятиме нашу країну на Міжнародному конкурсі Дитяче «Євробачення–2007» у Роттердамі, визначать глядачі Першого Національного шляхом інтерактивного голосування під час прямої трансляції фіналу національного відбору з «Артеку» 22 вересня 2007 року, о 19.00.

Україна вдруге бере участь у міжнародному конкурсі Дитячому пісенному конкурсі «Євробачення–2007». Торік у Бухаресті (Румунія) учасник від України Назар СЛЮСАРЧУК з піснею «Хлопчик рок-н-рол» посів 8 місце.