Чернігівські музеї один день працюватимуть безкоштовно

У Чернігові на День міста – 22 вересня – музейні заклади, розташовані в історичній частині міста – на Валу проведуть день відкритих дверей і прийматимуть відвідувачів безплатно.

Про це повідомила УНІАН заступник начальника управління культури міськради Світлана САКІР. За її словами, відповідне рішення прийняли члени оргкомітету з відзначення Дня міста та 1100-річчя першої літописної згадки про Чернігів.

«Це колегіальне рішення оргкомітету», - сказала вона.

Як повідомила УНІАН заступник директора Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського Людмила ЛИНЮК, історичний музей працює безкоштовно для відвідувачів у Міжнародний день музеїв, що відзначається у травні, та для дітей – у Міжнародний день захисту дітей. Л.ЛИНЮК висловила сподівання, що на День міста до музею, який має унікальні експонати, завітають крім традиційних гостей музею – дітей ще і їхні батьки.

Урочистості з нагоди Дня міста та 1100-річчя літописного Чернігова пройдуть 21-23 вересня.