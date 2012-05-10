Львів зустрів День Перемоги з жалобними стрічками

Вчора зранку на будівлях Львова було вивішено Державні прапори України, оповиті траурними стрічками.

Як прокоментував це УНІАН депутат Львівської міської ради Руслан Кошулинський, це було зроблено на виконання ухвали Львівської міської ради про вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

Від самого ранку вулицями Львова сім’ї львів’ян, а також гості, які прибули на святкування Дня Перемоги з Росії та східних областей України, йшли вулицями з букетами квітів і георгіївськими стрічками на грудях до місць поховання загиблих визволителів Львова.

На відміну від попередніх років не спостерігалося сутичок і провокаційних випадів з боку перехожих щодо ветеранів і молоді, груди яких були прикрашені георгіївськими стрічками.

О 10.00 на території Солдатських поховань «Марсове поле» зібралося кілька сотень львів’ян, серед яких було багато ветеранів з орденами і медалями. Після відправлення панахиди за полеглими у часи Другої світової війни, присутні поклали вінки і квіти до могил радянських воїнів. За цим дійством поодаль спостерігали представники Львівської «Свободи» та опозиційних сил, не перешкоджаючи заходам ветеранів.

Далі урочистості розпочалися об 11.00 біля Вічного вогню на Пагорбі слави. Під виконання військовим оркестром Західного територіального центру військово-музичного мистецтва гімну України відбувся військовий салют і пройшла рота почесної варти.

Керівництво міста та області поклали кошики з квітами до вічного вогню і могил Героїв Радянського Союзу. Серед присутніх були представники Генерального консульства РФ у Львові, а також голова Львівського обласного осередку Партії регіонів. Квіти поклав і очільник Львівщини, голова Львівської ОДА Михайло Костюк, тоді як на заходах не було голови Львівської обласної ради Олега Панькевича та міського голови Львова Андрія Садового.

На цьому офіційні заходи завершилися і до Пагорба слави крізь щільні кордони міліції за різними оцінками було задіяно більше тисячі правоохоронців, в тому числі спецпідрозділу «Титан», почали пропускати львів’ян, які хотіли покласти квіти на Пагорбі слави.

Прикметно, що цього року будь-яких перешкод міліція не чинила ні ветеранам, які проходили через кордони, ні кільком десяткам депутатів від Партії «Свобода», які спостерігали за дійством.

Попри дозвіл Львівського окружного адміністративного суду на використання червоних прапорів у Львові, представники політичних сил і пересічні львів’яни не чинили спроб розгортати прапори, а на виконання іншого рішення суду про заборону масових заходів, мітингів, які попередньо планувалися, не проводили.

Цьогоріч на площі біля Вічного вогню мирно стояли поруч кілька десятків представників Комуністичної партії, яким перед заходом роздали червоні кепки з написом «КПУ» і кілька молодих людей у синіх кептариках з вишитим тризубом.

Також було присутні кілька десятків гостей з РФ, один з яких був одягнений у футболку із зображенням Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

У коментарі кореспонденту УНІАН Микола Кравчук зазначив, що він приїхав сьогодні до Львова з Санкт-Петербурга (Росія), щоб на власні очі побачити як проходить святкування Дня Перемоги у місті, де постійно відбуваються сутички на День Перемоги.

«Я сьогодні здивований, все дуже спокійно і я не побачив ніяких провокацій та заборон. Я симпатизую Лукашенку, хоча приїхав з Росії, а у Львові мені лише роблять компліменти за цікаве зображення, ніхто не ображав, і не намагався зірвати з грудей георгіївську стрічку», - зазначив М.Кравчук.

Через кордони міліції не пропустили лише голову обласної організації антифашистського комітету України Олександра Калинюка, який тримав в руках флагшток з червоним прапором. Йому запропонували залишити прапор, щоб не провокувати присутніх радикально налаштованих молодих людей. Однак головний антифашист області відмовився, і на цьому інцидент було вичерпано.

Натомість хтось із присутніх на території поховань, що на Пагорбі слави, витягнув і розгорнув червоний прапор Перемоги, на що миттєво зреагували представники «Свободи» і через кілька хвилин прапор було згорнуто і вилучено.

У свою чергу представники від опозиційних сил намагалися провокувати суперечки з працівниками міліції, скандуючи «Ганьба» і звинувачуючи їх в тому, що вони не пропускають їх на територію поховань.

Заходи у Львові наближаються до завершення. Будь-яких сутичок чи провокацій зафіксовано не було. В заходах – покладання квітів до могил брали участь сотні львів’ян, проте жодних масових акцій не відбулося.

Порядок у місті цього дня, за різними оцінками, охороняє більше 1,5 тисячі міліціонерів.