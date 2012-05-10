В «Парку Київська Русь» відбудеться змагання з історичного фехтування

В «Парку Київська Русь» 12-13 травня відбудеться змагання з історичного фехтування та чемпіонат з гирьового спорту. Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, у ці дні пройде свято щастя, краси і материнства «Легенда про Ладу і Леля».

«Відвідувачі Парку побачать театралізовану виставу, в якій буде відтворено давні слов’янські традиції, багату культуру відносин у сім’ї, якої дотримувалися наші пращури – культуру, що базувалася на любові та взаємоповазі. На ристалищі виступить кінний театр з постановкою про княже полювання з видовищними трюками», - повідомили у прес-службі.

Роздинкою програми у суботу, 12 травня, стане черговий тур змагань у рамках Міжнародного турніру з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця» - початок о 15.00. Цього разу на ристалищі у двобоях зійдуться кращі бійці команд з України та Росії: «Витязь ІСБ» (Суми – Курськ – Дніпропетровськ) та «Євросоюз» (Київ – Одеса).

У неділю, 13 травня, у «Парку Київська Русь» пройде ще одне визначне спортивне дійство – ІІ Чемпіонат Київської області з гирьового спорту. Богатирі змагатимуться за звання найсильнішого. Проте не лише чоловіки, представниці прекрасної статі теж візьмуть участь у чемпіонаті, що зробить змагання ще більш цікавими.

Крім того, «Парк Київська Русь» як завжди дасть можливість повністю заглибитися у давню епоху – спробувати страви середньовічної кухні чи випробувати себе на влучність в середньовічному тирі, покататися на конях чи переодягтися у костюми жителів Древнього Києва, взяти уроки з давніх ремесел у майстрів чи придбати готові унікальні вироби.

Як нагадали у Парку, школярі мають змогу відвідати захід безкоштовно, в рамках Всеукраїнської благодійної дитячої акції "Новий Древній Київ".

У "Парк Київська Русь" можна дістатися маршрутним автобусом: відправлення від станції метро Видубичі (зупинка біля супермаркету "Фуршет"). Інтервал руху у "Парк Київська Русь" - 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00

