Українці частіше подорожують країною

Зростання внутрішнього туризму на 7-10% станом на 1 травня цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року відзначають в Україні, повідомила представник Асоціації лідерів турбізнесу держави Людмила Прус на прес-конференції в четвер.

На її думку, збільшення кількості туристів пов’язано із запровадженням раннього бронювання місць на об’єктах відпочинку, що допомагає клієнтам зекономити, та проведенням фіналу Євро-2012. «Батьки хочуть відправити своїх дітей на оздоровлення в Крим або ж самі відпочити на цей період в Криму чи Карпатах» - додала Прус.

Щодо цінової політики, влітку цього року доба відпочинку на базах відпочинку в Карпатах коштуватиме від 100 грн на одну особу лише зі сніданком; у Криму, починаючи від Великої Алушти, - від 240 грн з дворазовим харчуванням, на південному узбережжі Криму - від 270 грн з дворазовим харчуванням.

Лікувальні тури включають триразове харчування та оздоровлення: у санаторіях Трускавця - від 260 грн, Моршина - від 230 грн, Закарпаття - від 215 грн на добу.

Прус зазначила, що ціни на відпочинок у Карпатах лишилися на рівні минулого року, у Криму підвищились на 3-5%.

За словами Прус, ціни на путівки у дитячих таборах «нового покоління» цього року становитимуть від 6 тис 250 грн до 10 тис 900 грн за 17 днів з п’ятиразовим харчуванням. У цю суму входить, зокрема, доставка дітей до табору, покращені умови проживання, розважальна та навчальна програми, зустрічі з зірками естради та спорту.

Прус відзначила, що цього року українські туристи почали більше цікавитись подієвим туризмом. «Вони хочуть відвідувати семінари, фестивалі - Львові, у Кам’янець-Подільському. Винні тури по Одесі, по Криму користуються великою популярністю», - сказала вона і додала, що українців також більше почали цікавити велотури, пішохідні тури в гори та екологічний туризм.

Найпопулярнішим туристичним регіоном в Україні на сьогодні є Крим, серед інших країн найбільшою популярністю в українців користуються Таїланд, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина та Грузія.