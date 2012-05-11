У Києві пройде виставка фіалок та рослин-хижаків

З 11 до 13 травня у Київському міському Будинку природи пройде виставка кімнатних фіалок та рослин-хижаків.

Як повідомляє КП “Київський міський Будинок природи”, окрім квітучих африканських фіалок, відвідувачам будуть презентовані рослини-хижаки, які живляться комахами.

Рослини-хижаки ростуть на бідних ґрунтах. Упродовж тисячоліть ці трави виробили незвичайну для рослинного світу властивість – засвоювати поживні речовини з комах. Проте, у природі відомі випадки, коли зелені хижаки полюють на малих пташок, жаб і ящірок.

Хижі рослини – одні з найцікавіших екземплярів, які можуть стати окрасою домашнього підвіконня та ще й помічником у знищенні небажаних комах, зазначають фахівці. Найбільш придатними для цього є різні види росянок, венерина мухоловка, більшість сарраценій, жирянки з тропіків і невеликі непентеси.

Усього в експозиції окрім «зелених монстрів» буде представлено понад 300 квітучих сортів фіалок найрізноманітніших форм і відтінків, епісцій (родичів фіалок) з приватних колекцій.

Виставка працюватиме з 11.00 до 18.00 (у неділю – до 17.00).

Вартість вхідного квитка – 10 грн., для школярів, студентів, пенсіонерів – 5 грн.