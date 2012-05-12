На Євробаченні Гайтана представить іменну супершоколадку для всіх

На 57-му Міжнародному конкурсі пісні "Євробачення-2012" учасниця від України Гайтана представить іменну шоколадку, англомовний альбом і мобільний додаток «Gaitana».

Про це співачка повідомила на прес-конференції в УНІАН.

Гайтана зазначила, що одним з її найголовніших подарунків стане плитка екстрачорного шоколаду, який було розроблено спеціально до європейського конкурсу. За словами Гайтани, така ідея з`явилася практично відразу після її перемоги в національному відбірковому турі. Співачка впевнена, що шоколад стане приємним доповненням до творчого конкурсного режиму всіх учасників «Євробачення-2012».

Спеціально до початку конкурсу «Євробачення» випущено лімітовану версію екстрачорного шоколаду з нестандартним м`яким смаком. Над створенням особливого продукту трудилися кращі майстри-шоколатьє, які використовували добірні інгредієнти й високу тонкість помелу шоколадної маси. При цьому дизайн для шоколадної плитки створювали в безпосередній співпраці зі співачкою, за особистим ескізом Гайтани.

«Солодощі завжди прикрашали наше життя, робили його яскравішим і солодшим. Шоколад підвищує тонус, надихає, насичує енергією й життєвою силою. Саме тому ми вирішили з собою на «Євробачення-2012» узяти незвичайний шоколадний сувенір, створений кращими майстрами. «Євробачення» - це дуже яскраве, динамічне свято, яке вимагає від усіх учасників багато енергії, сил. Я впевнена, мої шоколадки подарують натхнення, радість, насичення, усмішки моїм новим друзям. Я з радістю й від щирого серця пригощатиму всіх гостей і учасників конкурсу дуже смачним ексклюзивним українським шоколадом. Мені хочеться від щирого серця подякувати «АВК» за прекрасну роботу. Шоколадки «Be my guest» (назва пісні, яку виконає Гайтана на конкурсі, - УНІАН) здивують усю Європу своїм надзвичайним смаком і дизайном. Упевнена, на «Євробаченні-2012» усе буде в шоколаді», - сказала Гайтана.

Крім того, спеціально для «Євробачення-2012» Гайтана випустила новий англомовний альбом «Be my guest». Альбом складається з 10 оригінальних треків, над якими працювали кращі саундпродюсери й музиканти Європи і США. Записувався альбом у Сан-Франциско, Сіетлі, Лос-Анджелесі й Києві. Свій новий альбом Гайтана представить європейській аудиторії в Баку на міжнародному пісенному конкурсі. Цей диск стане одним із тих подарунків, який співачка презентуватиме всім гостям, учасникам, фанам «Євробачення-2012».

«Я з радістю хочу представити Вам свій новий альбом під назвою «Be my guest». Ця збірка відіграє для мене дуже важливу роль. Ми зібрали кращі англомовні композиції, об`єднавши їх під яскравою назвою пісні «Be my guest», яку незабаром я презентую на конкурсі «Євробачення-2012» в Баку. Я дуже хочу, щоб новий альбом подарував радість і натхнення кожному його власнику», - сказала Гайтана.

Також до конкурсу буде презентована перша в Україні мобільна програма «Gaitana», розроблена спеціально для мультимедійних пристроїв. Зокрема, цей додаток дозволяє скачувати інформацію, новини, музичний і відеоматеріал Гайтани на мобільні пристрої. Додаток «Gaitana» вже запущено в користування. Щодня програма оновлюватиметься й доповнюватиметься новою інформацією та матеріалами.

При цьому Гайтана зазначила, що вважає своїм головним конкурентом на «Євробаченні-2012» групу "Бурановские бабушки" з Удмуртії, яка представлятиме на конкурсі Росію.