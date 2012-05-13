Митрополит Володимир нагородив Олега Карамазова і Юрія Шевчука

Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Володимир 12 травня в своїй резиденції в Свято-Пантелеймонівському монастирі (Феофанія) нагородив музикантів Олега Карамазова (група «Брати Карамазови») і Юрія Шевчука (група «ДДТ») орденами Української Православної Церкви святого апостола Андрія Первозванного.

Музиканти відомі своєю громадською діяльністю, спрямованою на підтримку духовних зв`язків між Україною, Росією і Білоруссю.

Як повідомили УНІАН в Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ, напередодні митрополит Володимир привітав О.Карамазова з 50-річчям.

Блаженнійший відзначив ініціативу лідера групи «Брати Карамазови» в організації концертів сучасної музики, присвячених ювілею Хрещення Русі, які вже традиційно щорічно збирають тисячі молодих людей на Співочому полі в Києві.

«Багато років свого життя Ви самовіддано, через сучасне мистецтво несете істини Православної віри, вкладаючи їх в серця молоді через Вашу творчість», - підкреслив в своєму поздоровленні митрополит Володимир.