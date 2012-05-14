Перед українськими в'язнями виступить фінська співачка

Фінська співачка Ніна Астром виступить перед українськими засудженими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, співачка, яка представляла Фінляндію на конкурсі пісні «Євробачення-2000» у Стокгольмі, перебуватиме в Україні 15-20 травня.

Це другий візит Н.Астром до України, він відбудеться на запрошення голови правління Української міжконфесійної християнської місії "Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі" священика Віктора Яценка.

До програми візиту включено проведення благодійних концертів для засуджених та персоналу установ Державної пенітенціарної служби України у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, поінформували в прес-службі.

18 травня відбудеться концерт співачки для персоналу апарату Державної пенітенціарної служби України.