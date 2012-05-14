У Львові відбудеться джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest

1 – 3 червня у Львові відбудеться другий Alfa Jazz Fest.

Як розповідають організатори, цього року Міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest стане ще масштабнішим.

Безпрецедентним буде склад учасників, запрошених на концерти Фестивалю. На головній сцені Alfa Jazz Fest 1-3 червня можна буде почути одного з найвпливовіших сучасних саксофоністів - Кенні Гарретта (Kenny Garrett, США), джазового бас-гітариста - Рішара Бона (Richard Bona, Камерун), одну з найяскравіших джазових співачок сучасності, володарку двох премій Греммі - Кассандру Вілсон (Cassandra Wilson, США), відомого джазового контрабасиста - Джона Патітуччі (John Patitucci, США), співака і композитора - Джино Ваннеллі (Gino Vannelli, Канада), легендарного гітариста - Джона Маклафліна (John McLaughlin, Великобританія).

Також, як інформують організатори фестивалю, у рамках заходу вперше відбудеться вручення міжнародної музичної премії «Alfa Jazz Music Award» ім. Едді Рознера. Ця премія - одна з найбільших у сфері джазової музики - стане щорічною традицією фестивалю.