У Києві на Софійській площі спорудили Вівтар націй - гігантську композицію з 250 000 писанок, яка представляє собою копію Гентського вівтаря роботи фламандських художників 15 століття братів Ван Ейків, шедевру епохи Відродження.

Як повідомляється, вівтар націй вперше представлений в Східній Європі. Висота інсталяції в Києві складе 22 метри, а ширина 38 метрів. Композиція складатиметься з 15 фрагментов. І це тільки частина задуманого художницею твору. Завершена робота - це масштабний арт-об`єкт з 302 панелей, загальним розміром 92х134 метра.

Київська прем`єра стане початком національного виставкового туру Вівтаря націй. Мешканці та гості столиці зможуть насолоджуватися грандіозним видовищем впродовж трьох днів, з 11 по 13 травня, після чого фрагменти вівтаря будуть встановлені на центральних площах найбільших міст України. Вже в кінці травня їх побачать в Одесі і Ялті. Пізнішне в Дніпропетровську, Харкові, Донецьку, Львові, Запоріжжі.

Прототипом інсталяції Вівтар націй став проект Post-проти-прото-ренесансу, який був представлений від України на 54-й Венеціанській бієнале (2011). Він став одним із найбільш обговорюваних у світових ЗМІ.

Твір Оксани Мась відтворює Гентський вівтар - шедевр епохи Відродження братів Ван Ейків. На окремих дерев`яних елементах, у формі яєць, з яких створено вівтар, зображені людські гріхи, бажання, страхи і комплекси. У розписі дерев`яних деталей брали участь жителі більш ніж 42 країн - від ув`язнених до ченців, від дітей до пенсіонерів. На думку художниці, кожного, хто захоче і спробує зрозуміти цей твір, чекає трансформація душі та світогляду.

"Виставковий тур Вівтар націй-це мій подарунок країні і людям, які повірили в мене і стали співавторами цього проекту. Мені дуже хочеться, щоб роботу, якій я віддала багато фізичних і душевних сил, побачили мої співвітчизники. Адже це проект, який об`єднує людей всіх вірувань і національностей навколо високої ідеї відродження душі. Думаю, що проект буде цікавий всім, хто хоче зрозуміти і долучитися до нього ", - зазначила художниця Оксана Мась.

Корреспондент