До відкриття терміналу у Донецьку організували виставку скульптур Родена

Генпідрядник будівництва нового терміналу Міжнародного аеропорту «Донецьк» - фінансово-промислова група «Альтком» - організував до відкриття терміналу виставку скульптур Огюста Родена.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Гостям урочистої церемонії здачі в експлуатацію нового терміналу в будівлі терміналу були представлені чотири найбільш відомі роботи О.Родена - «Поцілунок» (кінець XIX ст.), «Мислителі» (1880-1882), «Маска скорботи» (1880-1890), «Бронзове століття» (кінець XIX ст.).

За інформацією Мінінфраструктури, дані скульптури є оригіналами, і знаходяться у приватній колекції. На захід вони були надані на прохання компанії «Альтком».

Довідка УНІАН. Франсуа Огюст Рене Роден (фр. Franзois-Auguste-Renй Rodin, 12 листопада 1840 - 17 листопада 1917) - французький скульптор, визнаний одним із творців сучасної скульптури.