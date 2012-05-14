Колишнього голову НСЖУ поховають на Байковому кладовищі

Похорон колишнього голови Національної спілки журналістів України Ігоря Лубченка відбудеться у вівторок, 15 травня, о 14.00 на Байковому кладовищі в Києві.

Про це УНІАН повідомили в НСЖУ.

Прощання з І.Лубченком відбудеться у приміщені Київського міського будинку вчителя об 11.00 (вул. Володимирська, 57, м. «Університет»).

О 12.30 - 13.30 - служба у Володимирському соборі.

О 15.30 - 17.30 - поминальний обід в їдальні клубу Кабінету міністрів (вул. Шовковична, 1).

Як повідомляв УНІАН, заслужений журналіст України І.Лубченко помер 13 травня 2012 р., на 75-му році життя.

І.Лубченко був головою Національної спілки журналістів України протягом останніх 15 років – до квітня 2012 року.