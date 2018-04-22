”Книжки - як кури...” (репортаж з Форуму видавців у Львові)

На цьогорічний Форум видавців до Львова приїхали письменники з 9 країн: Польщі, Німеччини, Австрії, Сербії, Хорватії, Болгарії, Литви, Білорусі та України. На 4 дні тут опинився весь літературний бомонд країни – письменники Юрій Андрухович, Ірен Роздобудько, Андрій Курков, брати Капранови, Любко Дереш, Марія Матіос, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Андрій Кокотюха, Світлана Поваляєва, Леся Воронина, Віктор Неборак, Лариса Денисенко nf багато інших. Вони презентували свої книги, роздавали автографи q проводили авторські вечори. Як зазначив Андрій Курков: “Українських письменників у такій кількості можна зустріти тільки у Львові – в Києві їх так багато не буває”.

Почесним гостем Форуму видавців став екс-директор Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку, засновник міжнародного ярмаркового руху Петер Вайдгаас. Він оприлюднив свою формулу успіху розвитку книжкового ринку: «Книжки, як кури – їм потрібні маленькі господарства та без гормонів. Справді добрі книги створюються у невеликих видавництвах і без домішок масової культури».

До речі, рішення відвідати Львівський книжковий ярмарок виникло у Вайдгааса після промови Андруховича в Лейпцигу. А ось на думку останнього, Франкфуртський і Львівський ярмарки принципово нічим не відрізняються. “Це є один і той самий варіант: видавництва мають стенди, відвідувачі ходять від стенду до стенду, видавці знайомляться між собою, складають якісь угоди з авторами,” – сказав Андрухович.

Цього року на виставці було представлено понад 190 видавництв, а у програмі форуму - 286 заходів. Розширилась не тільки географія видавництв, а і їхній спектр. Але відвідувачі не завжди могли знайти потрібну літературу. Літня львів’янка, проштовхуючись між книжковими стендами, бідкалася, що немає ніякої довідки: “Мені ніхто не може підказати. Я конкретно прийшла купити одну книжку – “Собор на крові” – і я не можу її знайти.” Ірина жалілася, що не вистачає спеціальної літератури “З психології бачу багато, юридичної і економічної теж. А з хімії - буквально кілька підручників. Але ціни тут дешевші. Одну книжку в книгарні я купила за 27 гривень, тут така сама за 20 грн.”

Книжки і справді коштували дешевше, але не набагато – у середньому на 3-4 грн. Студентка Ольга розповіла, що дуже малий вибір філософських книжок: “Знайшла лише гарний словник, але він коштує 300 грн. Філософом тут бути важко”.

Але в цілому, більшість гостей, учасників і відвідувачів були задоволені. Директор видавництва “Факт” Леонід Фінкельштейн розповів: “Ярмарок мені дуже і дуже подобається - і цьогорічний, і минулорічний, і, сподіваюсь, наступнорічний. На моєму стенді, як завжди, багато людей. Найповажніше журі в світі - мій читач - вибирає мене і купує книжки мого видавництва. Мені тут добре.” Сам Фінкельштейн нічого придбати не планував через брак часу.

“Я уже 8 років відвідую Львівський ярмарок і щороку бачу, як він прогресує, як вдосконалюється менеджмент, організація, як витончується її естетика. Навіть прес-реліз зроблено чудово, зі смаком,” – поділився своїми враженнями молодий письменник Любко Дереш.

“Диви, яка черга! Це капєц! Ми ще вчасно прийшли,” – голосно й задоволено обмінювалися думками юнаки, виходячи з виставки з повними пакетами книжок. І справді - більше 100 осіб вишукувались у чергу й чекали, поки їм вдасться купити вхідний квиток. Вхід на виставку коштував 2 грн., і українці стояли по 10-15 хвилин у черзі, щоб пройти на територію ярмарку, потім ще стільки ж, щоб потрапити в приміщення. Якщо українці стають у чергу за книжками, значить ми - нація, яка читає!

На відкритті форуму побувала голова Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина Ющенко. У рамках видавничого проекту благодійної програми “Уроки історії: Голодомор 1932-1933 років” вона взяла участь у презентації 5-ти книг з історії Голодомору.

Катерина Ющенко заявила: “Це справжнє свято української книги. Я дуже рада, що з кожним роком ця виставка стає кращою і більшою. Ми бачимо більше видань. Більше українців пишаються українською книгою”.

Президент відвідав виставку лише на третій день, проте одразу витратив на книжки 700 грн.

"Я купив два з половиною десятки книжок і потратив на них 700 гривень, а, можливо, трохи менше", - розповів Віктор Ющенко.

Не примусив себе чекати і №1 у виборчому списку блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій Луценко.

Оглянувши стенди з книжками, Луценко заявив: “Для мене книжки - це те саме, що для Віктора Ющенка бджоли. Тому, потрапивши до Верховної Ради України, я робитиму все можливе, аби популяризувати українську книгу". Так, з цьогорічного ярмарку вийшов гарний політичний майданчик.“Справа трохи переростає наші можливості,” - бідкалися організатори Форуму.

Але насправді дуже пишалися, коли, наприклад, гості запропонували дати Львову ще одну назву – Книгбург – і не лише в українському вимірі, а й в європейському.

"Тут зібралися лише свої люди - люди, які читають, які хочуть змінити цей світ на краще. Люди, які роблять все для того, щоб наші діти жили в кращому світі - справедливішому, гуманнішому й цікавішому. Книжки допомагають нам створювати цей світ, а ми створюємо книжки," – зазначила президент Форуму видавців Олександра Коваль.

Анна Ященко

Фото Андрія Чучі, Михайла Марківа, Миколи Лазаренка/УНІАН