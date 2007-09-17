Уряд має зробити радикальний крок назустріч україномовній книжці

«Упродовж багатьох років, за незначними винятками, я відвідую Форум видавців у Палаці мистецтв у Львові, вважаючи його видатним, яскравим явищем в культурі України не тільки для письменників, друкарів та книготорговців, а й читачів», – сказав у розмові з кореспондентом ЗІКу ректор ЛНУ ім. І. Франка, професор Іван Вакарчук, чий навчальний заклад цього року виступив співорганізатором багатьох форумних акцій, а його власний підручник «Квантова механіка» удостоївся металевого равлика на книжці – призової нагороди конкурсу «Книжка Форуму-2007».

Іван Вакарчук на урочистому зібранні учасників Форуму у Львівській опері вручив спеціальні відзнаки ЛНУ ім. Ів. Франка, Міжнародного фонду «Відродження» та газети «24» за досягнення в галузі академічного перекладу представникам видавництва УКУ за книжку «Северин Боецій. Теологічні трактати/ Переклад з латини й коментарі Ростислава Паранька» та видавництва «Кальварія» за книжку «Даніель Бовуа. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793-1830 рр./Пер. З франц. Зої Борисюк».

«Форум видавців – це явище, яке матиме розвиток. Це видно за динамікою, яку ми бачили до цього часу. Форум як явище відіграє ключову роль для української й україномовної книжки. Мені видається, що настав час, коли уряд мав би зробити деякі радикальні кроки, які є простими, для того, щоб дати українській і україномовній книжці дорогу. Коли матимемо таку національну програму, тоді бачитимемо на Форумі видавців у Львові за короткий час багато української класики, багато сучасної україномовної літератури. Думаю, що для Львова таке яскраве явище як Форум видавців є показником того, що наше місто справді є одним і потужних інтелектуальних центрів, залишаючись культурною столицею України», – сказав професор Іван Вакарчук під завісу останнього дня Форуму видавців у Львові.