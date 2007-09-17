Музеї Києва представлять відвідувачам свої “нічні” експозиції

З 21 до 29 вересня дев’ять музеїв Шевченківського району Києва представлять відвідувачам свої експозиції під новим ракурсом – у нічний час.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Шевченківської райдержадміністрації, акція «Ніч у музеї» проводиться керівництвом району з нагоди святкування 70-річчя одного з центральних районів Києва.

Відвідати свої експозиції в той час, коли музеї залишають останні відвідувачі, запрошують: Музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків; Національний музей медицини України; Національний заповідник «Софія Київська»; Зоологічний музей Києва; Національний музей літератури; Київський музей російського мистецтва; Національний музей Тараса Шевченка; Міський музей «Духовні скарби України»; Національний музей історії України.

Для проведення екскурсії необхідний попередній запис. Детальну інформацію можна отримати в інформаційному центрі Шевченківської РДА за тел. 234-42-24.