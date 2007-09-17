Томенко: Фінансування охорони музеїв мусить забезпечувати держава

Один із лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО переконаний, що фінансування охорони музеїв мусить забезпечувати держава. Таку думку він висловив сьогодні під час вручення обласних краєзнавчих премій імені Михайла Максимовича у школі в с. Богуславець на Черкащині, де народився відомий вчений та історик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М. ТОМЕНКА, політик передав для шкільного музею копії рукописів автобіографії Михайла Максимовича, датованої 1854 роком, листа до Тараса Шевченка 1860 року, листа до Петра Лебединцева 1868 року, „Збірник етнографічний”, „Земледельческій календар”, а також інші книги про Михайла Максимовича із власної колекції.

На переконання М. ТОМЕНКА, для політиків повинно бути важливим, щоб населеним пунктам, які пов’язані з іменами відомих українців, надавалася особлива підтримка. Він повідомив, що саме тому за його ініціативи на прохання місцевих жителів розпочалася добудова дитячого садочка у рідному селі Максимовича.

Говорячи про ситуацію з музеями, М.ТОМЕНКО заявив, що центральна і місцева влади повинні виконати дві головні функції – забезпечити працівникам музеїв виплату гідної зарплати та централізовану охорону музейних пам’яток.

„На жаль, на сьогодні є безліч прикладів, коли під час грабунку музеїв зникають цінні речі та експонати. А в проекті державного бюджету на наступний рік, що запропонував уряд, підтримка культури та музейної справи зокрема є недостатньою”, - зазначає М.ТОМЕНКО.

Тому, переконаний політик, у парламенті VI скликання треба радикально змінювати підходи до фінансування закладів музейної справи.